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В Станице Луганской начался отвод украинских подразделений

Сегодня, 14:45 citynews.net.ua | Напечатать

В Станице Луганской начался отвод украинских подразделенийСегодня в полдень украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ "Станица Луганская". Отвод происходил под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны. Кроме того, за отводом войск наблюдал лично командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский. По его словам это первый этап отвода сторон от в районе Станицы Луганской.

Как сообщили в пресс-центре ООС, по сигналу сигнальных ракет с нашей стороны и стороны боевиков наши военные покинули определенные ОБСЕ позиции. Пока не известно отвели свои войска российские террористы -  за этим следят представители наблюдательной миссии ОБСЕ и от них пока нет информации подтверждающей отвод сил.

Также ожидается на днях приезд представителя украинской трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы для того чтобы продолжить работу по отводу сторон на определенные минскими договоренностями рубежи.


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