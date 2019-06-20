Зеленский предлагает руководителем Луганской области экс-регионала Комарницкого

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко опубликовал список кандидатов на должности глав областных администраций в 8 областях Украины, предложенных Владимиром Зеленским.

В частности, по данным Розенко, главой Донецкой ОГА предлагается назначить Павла Кириленко, Закарпатской ОГА - Игоря Бондаренко, Киевской ОГА - Михаила Бно-Айрияна, Луганской ОГА - Виталия Комарницкого, Львовской ОГА - Маркияна Мальского, Одесской ОГА - Андрея Андрейчикова, Херсонской ОГА – Юрия Гусева, Черкасской ОГА - Игоря Шевченко.

Наибольший резонанс вызвали руководители Луганской и Одесской областей.

На должность гдлавы Луганской областной администрации Зеленский предложил Виталия Комарницкого, известного дружбой с сепаратистом Владимиром Струком и участием в работе областного совета которое завершилось голосованием в 2014 году с призывом к РФ ввести войска в Луганскую область.

В 2014 году, будучи депутатом областного совета от Партии регионов, в составе фракции этой политсилы Комарницкий голосовал за признание нелегитимными сложившихся после Майдана органов государственной власти и призыв обратиться к России за помощью .

«Потом была оккупация. 26 декабря 2014 года, по данным «theБабель», на сайте «МВД ЛНР» появился материал о Комарницкий. В нем боевики утверждали, что ректор в период боевых действий «позиционировал себя сторонником молодой Луганской народной республики», но в сентябре, воспользовавшись военной блокадой Луганская, «под прикрытием представителей МВД Украины просочился в Северодонецк», - писал о Комарницком журналист Сергей Руденко.

Главой Одесской областной администрации у Зеленского предлагают назначить владельца металобазы Андрея Андрейчикова, который по мнению местных жителей является сторонником сепаратиста Маркова.