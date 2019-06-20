В Луганской области налогоплательщикам возмещено более 51 млн грн НДС

В Главном управлении ДФС в Луганской области сообщили, что за январь-май 2019 налогоплательщики области подали 55 заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения на расчетный счет в банке. Общая сумма заявленного бюджетного возмещения составляет 91 млн грн. В аналогичном периоде прошлого года подано 54 заявления на общую сумму 102,2 млн грн.

По результатам проверок поданных заявлений за 5 месяцев текущего года установлено завышение суммы НДС, подлежащей бюджетному возмещению на счет плательщика в банке на 24,1 млн гривень грн.

На расчетные счета в банке плательщикам уже возвращено 51,2 млн грн налога на добавленную стоимость, заявленного к бюджетному возмещению.