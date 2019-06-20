В Северодонецке 27 и 30 июня перекроют улицы для празднования выпускного и Дня молодежи

27 и 30 июня в Северодонецке перекроют улицы в центре города для движения автотранспорта. Об этом сообщает сектор транспорта и связи Департамента экономического развития Северодонецкого городского совета.

27 июня в связи с проведением торжественного городского выпускного вечера, который состоится в Ледовом Дворце спорта, с 18-00 участок улицы Маяковского между парной и непарной стороны проспекта Центральный будет перекрыт для автомобильного движения.

30 июня в центре Северодонецка будут проводиться проведены мероприятия с большим количеством автомобилей-участников конкурсов «Автозвук» и «Автовыставка».

В связи с чем от улицы Гагарина до перекрестков проспекта Центральный с проспектом Гвардейский будет временно перекрыто автомобильное движение.

С 20:00 на площади Победы начнется «Пенная вечеринка», поэтому для безопасности молодежи будет перекрыто дорожное движение от улицы Маяковского (по нечетной стороне) проспекта Центральный до перекрестка с проспектом Гвардейский