25 июня российские террористы 32 раза нарушили режим прекращения огня

25 июня вооруженные формирования Российской Федерации 32 раза нарушили режим прекращения огня. Из них пять раз - с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по украинским военным из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы 4 раза обстреливали позиции ВСУ в районе Крымского из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Донецкой области боевики 28 раз открывали огонь по позициям ВСУ. В том числе из запрещенного минскими соглашениями вооружения. В районе Авдеевки, Марьинки и Опытного боевики обстреливали позиции ВСУ из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

За минувшие сутки пять украинских военнослужащих получили ранения, еще двое - боевые травмы.

По данным разведки 25 июня двое оккупантов получили ранения.