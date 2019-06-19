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В Нацгвардии проверят любителей русских офицеров

Сегодня, 13:41 citynews.net.ua | Напечатать

В средствах массовой информации на выходных в сети были публикации об использовании российской песни, популяризирующей российских военных, во время празднования выпуска одной из групп выпускников Национальной академии Национальной гвардии Украины.

По данному факту командующий Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан инициировал проведение служебного расследования руководством Национальной академии НГУ.

Скандальное видео:


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