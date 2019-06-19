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С 1 июля в Украине подорожают загранпаспорта и ID-карты

Сегодня, 09:38 citynews.net.ua | Напечатать

С 1 июля в Украине подорожают загранпаспорта и ID-картыС 1 июля 2019 вступает в силу постановление КМУ, согласно которому принята новая стоимость административных услуг в сфере миграции. Об этом сообщает пресс-служба ДМС України.

Стоимость оформления документов с бесконтактным электронным носителем вырастет не более чем на 30%. Такими документами являются паспорт гражданина Украины (ID-карта), паспорт гражданина Украины для выезда за границу (биометрический), биометрические удостоверения для иностранцев на временное и постоянное проживание.

В то же время изменится и стоимость бланков документов с бесконтактным электронным носителем.

Оформление загранпаспорта в период до 20 рабочих дней будет стоить 682 грн (ранее 557,32 грн).

Оформление загранпаспорта в период до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований будет стоить 1034 грн (ранее 810,32 грн).

В ДМС повышение цен объяснили ростом минимальной зарплаты - согласно ст. 20 Закона Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус», предельная стоимость административных услуг зависит от размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. При этом средства, полученные как часть административного сбора направляются в местные бюджеты.


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