24 июня российские террористы 44 раза нарушили режим прекращения огня

24 июня вооруженные формирования Российской Федерации 44 раза нарушили режим прекращения огня. Из них пятнадцать раз - с применением запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по украинским военным из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области под обстрелом оказались позиции ВСУ в районе Крымского, где российские террористы вели обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Также под обстрелом оказался населенный пункт Кряковка, где украинских военных обстреляли из из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

На границе Луганской и Донецкой областей российские террористы применили запрещенную минскими соглашениями тяжелую артиллерию калибром 152 мм при обстреле Новолуганского.

В Донецкой области из артиллерии калибром 152 мм были обстреляны позиции ВСУ в районе Водяного, а в районе Авдеевки, Марьинки, Широкино - из минометов калибром 120 мм.

Всего в Донецкой области боевики 42 раза открывали огонь в нарушение минских договоренностей.

За минувшие сутки два украинских военнослужащих получили ранения, еще двое - боевое травмирования.

По данным разведки 24 июня три оккупанта ранены, уничтожен БПЛА противника и поврежден радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы.