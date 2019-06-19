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За время оккупации Крыма зафиксировали 45 случаев насильственных исчезновений людей

Вчера, 18:43 citynews.net.ua | Напечатать

За время оккупации Крыма известно о 45 насильственных исчезновениях людей. Судьба 15 человек остается неизвестной. 6 человек нашли мертвыми. 2 человека были найдены в местах лишения свободы. «Насильственные исчезновения – это не единичные случаи на территории Крыма, которые были зафиксированы нами и нашими коллегами на оккупированном Российской Федерацией полуострове. […] Жертвами насильственных исчезновений становятся лица, которые не согласны с российской оккупацией и, по мнению оккупационных властей, представляют угрозу для российской оккупационной власти в Крыму», – отметил Денис Савченко, заместитель координатор ОО« Крым SOS », во время пресс-брифинга в пресс-центре Украинского кризисного медиа-центра.

Роман Авраменко, исполнительный директор ОО «TruthHounds», отметил, что кроме насильственных исчезновений, в Крыму имеют место другие нарушения прав человека. Среди них задержания, аресты и преследования политически или медиа активных крымских татар с целью отделения крымскотатарского сообщества от славянского, маргиналировав всех мусульман Крыма, назвав их террористами и заглушив голос сопротивления российской оккупации в Крыму. «Россия распространяет миф о том, что аннексия Крыма состоялась абсолютно бескровным путем. Насильственные исчезновения людей свидетельствуют об обратном, о том, что кровь проливалась», – добавила Ольга Решетилова, соучредитель Медийной инициативы за права человека.

Среди механизмов влияния на ситуацию с правами человека в Крыму, эксперты назвали обращение в Европейский Суд по правам человека, обращение в Комитет по насильственным исчезновениям и Комитет по правам человека ООН, а также обращение в Международный Уголовный Суд. «Особого внимания требуют меры на национальном уровне, а именно обращение украинской власти к российским правоохранительным органам с требованием надлежащего расследования случаев насильственного исчезновения людей на оккупированных территориях и привлечения виновных к ответственности», – подчеркнул Максим Тимочко, юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека.

Участники брифинга напомнили, что 25 июня 2019 состоится 36 акция протеста под посольством Российской Федерации в Киеве (пр-т Воздухофлотский, 27) ОО «Крым SOS» посвященная насильственным исчезновением в Крыму с начала временной оккупации полуострова Российской Федерацией.


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