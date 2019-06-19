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Россия отменила запрет на транзит украинских товаров по своей территории

Сегодня, 16:13 citynews.net.ua | Напечатать

Президент РФ Владимир Путин отменил запрет на транзит украинских товаров по территории России в третьи страны. Об этом говорится в указе российского президента.

Согласно документу, товары из Украины могут перевозиться автомобильным и железнодорожным транспортом. Транзит будет разрешен "при обеспечении прослеживаемости с применением пломб на основании технологии ГЛОНАСС, а также при наличии у водителей, которые осуществляют перевозки, учетных талонов". Изменения  вступают в силу с 1 июля.

Напомним, Россия с 1 января 2016 года ввела запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки из Украины, а также на перевозку товаров, которые включены в санкционный список. По мнению украинской стороны, данный запрет является неоправданным и носит дискриминационный характер. В частности, Россия этим запретом нарушила обязательства, взятые в рамках Всемирной торговой организации и Договора о зоне свободной торговли.


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