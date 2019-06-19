Под видом помощи голодающей Африке контрабандные продукты отправляли в оккупированные Луганск и Донецк

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправную деятельность группы лиц, которые организовали схему поставок продуктов питания на территории ОРДЛО.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017 года два украинских коммерческих предприятия должны были экспортировать продукты питания в адрес иностранных компаний транзитом через территорию РФ.

Вместо этого коммерсанты совершили незаконные поставки продуктов питания на временно оккупированные территории нашего государства на общую сумму более пятисот миллионов гривен. После пересечения российско-украинской границы продукция по схеме "прерванного транзита" направлялась организаторами противоправной схемы на территории ОРДЛО.

По итогам проведенных в рамках уголовного производства мероприятий, только по одному из контрактов на поставку продуктов питания якобы в одной из африканских стран начислен и подтвержден экспертизой нанесенный ущерб государственному бюджету в размере семи миллионов семисот тысяч гривень.