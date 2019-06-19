На восстановление окружающей среды в Луганской области собрали более 42 млн грн эконалога

За январь-май 2019 налогоплательщики Луганской области перечислили в сводный бюджет 42 млн 248 тыс. грн экологического налога. При этом 23 млн 859 тыс. грн поступило в общий фонд государственного бюджета. Остальные, а это 18 млн 389 тыс. грн, зачислены в специальный фонд местных бюджетов.

В ведомстве отметили, что в течение января-мая 2019 на учете в территориальных органах фискальной службы региона находится более 1,5 тысячи юридических и физических лиц плательщиков экологического налога. Они осуществляют выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными или передвижными источниками загрязнения, сбрасывают загрязняющие вещества непосредственно в водные объекты, размещают отходы и тому подобное.

Добавим, экологический налог является основным источником финансирования мероприятий, направленных на защиту окружающей среды, минимизацию негативного воздействия на него хозяйственной деятельности и рациональное использование природных ресурсов.