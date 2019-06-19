В Донецкой области шахтеры бастуют и перекрывают дороги из-за долгов по зарплате

Сегодня, 24 июня, председатель первичной профсоюзной организации НПГУ ГП ШУ «Южнодонбасское №1» Евгений Марусенко, сообщил, что горняки продолжают акцию протеста и отказываются спускаться в шахту. На предприятии остановлена добыча угля и его отгрузки. Шахтеры требуют выплатить накопленную задолженность по заработной плате и вернуть на предприятие средства в размере 200 млн грн по ранее поставленное топливо на ГП «Держвуглепостач». Об этом сообщает председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

Как отметил глава профсоюзной организации, работники доведены до отчаяния. Акция протеста будет продолжаться до тех пор, пока им не вернут заработанные средства. Он также сообщил, что генеральный директор предприятия Владимир Коломиец поехал в Киев, сегодня в Министерстве энергетики и угольной промышленности будет поднят вопрос о погашении задолженности по заработной плате.

Есть информация, что на предприятие поступили средства, их хватит чтобы закрыть полностью задолженность за апрель. С понедельника горняки начнут их получать.

Сейчас шахта работает в режиме поддержания жизнеобеспечения (проветривание, откачка воды и контроль за рудничной атмосферой).

Напомним, 22 июня, горняки первой смены ГП ШУ «Южнодонбасская №1» отказались спускаться в шахту и остановили добыча угля. Шахтеры требуют выплатить накопленную задолженность по заработной плате. Также они требуют вернуть на предприятие средства в размере 200 млн грн за ранее отгруженный уголь на «Держвуглепостач», которое подчинено Министерству энергетики и угольной промышленности.

Присоединились к шахтерам и их семьи - 22 июня, жены шахтеров Угледара, что в Донецкой области, вышли на акцию протеста - перекрывали трассу из Волновахи на Донецк и не пропускали рабочие автобусы. Женщины требовали погасить горнякам задолженность по заработной плате. На акцию протеста вышли жены горняков шахт «Южнодонбасская №1» и «Шахты им. М.С. Сургая ».

Как сообщил глава первичной профсоюзной организации НПГУ «Шахта им. М.С. Сургая »Григорий Даценко, к участницам пикета приезжали руководство шахты и представители Независимого профсоюза горняков. Во время разговора с женщинами директор ГП «Шахта им. М.С. Сургая »Сергей Сивцов пообещал выплатить всю задолженность по заработной плате горнякам и даже написал расписку, что выполнит обещанное.

Также глава профсоюзной ячейки сообщил, что ГП «Шахта им. М.С. Сургая »в этом году не получала дотаций от государства. Зато предлагают отгружать уголь на ГП «Держвуглепостач», которое задолжало предприятию 58 млн грн. Но руководство шахты призывает сесть за стол переговоров, утвердить график погашения долга и только при таких условиях поставлять уголь.

Сейчас дирекция предприятия договорилась с Авдеевским коксохимическим заводом и ОАО «АрселоМитал Кривой Рог» о поставке угля. Полученные средства будут направлены на погашение задолженности по заработной плате шахтерам.

В связи с напряженной ситуацией вокруг задержания заработной платы, директор «Шахты им. М.С. Сургая» договорился о предоплате за уголь, который будет отгружен в ближайшие дни.