23 июня российские террористы 34 раза нарушили режим прекращения огня

23 июня вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня. Из них восемь раз - с применением запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области под обстрелом оказались позиции ВСУ в районе Счастья и Крымского.

В районе города Счастье российские террористы открывали огонь из автоматических гранатометов. В районе н.п. Крымское позиции ВСУ были обстреляны из из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Донецкой области российские террористы 30 раз обстреляли позиции ВСУ.

В том числе применяя запрещенное минскими соглашениями вооружение - 152 мм артиллерию, 120 и 82 мм минометы в районе Авдеевки, Водяного, Новолуганского, Пески, Южного, Старогнатовки, Марьинки и Лебединского.

За минувшие сутки три украинских военнослужащих получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ..

По данным разведки 23 июня двое оккупантов были уничтожены и еще двое ранены.