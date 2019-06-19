В Луганской области начинают прием документов для предоставления долгосрочных кредитов ВПО на жилье

Семьи ВПО, оставшись без своего дома, вынуждены снимать жилье, арендная плата за которое постоянно растет. Это негативно влияет на процесс их интеграции в местные громады, социально-экономическую адаптацию. Об этом сообщает пресс-служба Держмолодьжитло.

В газете «Урядовый курьер» от 19.06.2019р. № 113 (6476) опубликовано Распоряжение председателя Луганской областной государственной администрации-руководителя областной военно-гражданской администрации от 11.06.2019р. № 493 «Об утверждении Порядка предоставления долгосрочных льготных кредитов внутренне перемещенным лицам и членам их семей на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья на территории Луганской области» и Порядок предоставления долгосрочных льготных кредитов внутренне перемещенным лицам и членам их семей на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья на территории Луганской области.

Напоминаем, что Распоряжением председателя областной госадминистрации - руководителя областной военно-гражданской администрации от 9 апреля 2019 № 281 утвержден «Региональную целевую программу жилищного кредитования внутренне перемещенных лиц и членов их семей на 2019-2021 годы».

В этом Порядка прописаны условия получения кредитов, а его утверждение позволяет начать прием документов желающих принять участие в данной программе. Финансирование на 2019 год предусмотрено в объеме 3 млн грн.