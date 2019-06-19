В СБУ заявили о блокировании канала финансирования террористов в «ДНР»

Сотрудники Службы безопасности Украины заявила о блокировании канала финансирования незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР».

Как сообщает пресс-служба СБУ, оперативники спецслужбы установили, что группа переселенцев с оккупированных территорий, временно проживающих в Киеве, организовала перевод средств для финансового обеспечения боевиков.

Они вместе с сообщником, который фактически проживает в Донецке, наладили в обход действующего законодательства канал поступления наличности на временно оккупированную территорию Донецкой области, в том числе в интересах установленных участников НЗФ «ДНР». Для проведения операций злоумышленники использовали реквизиты банковских карт, открытых в отечественных банковских учреждениях.

В ходе досудебного расследования сотрудники СБ Украины задокументировали, что противоправный механизм функционирует с 2016 года, общий объем с признаками финансирования террористической деятельности составляет почти пять миллионов гривен.

Во время санкционированных следственных действий в Киеве по адресам служебных, жилых помещений и в автотранспорте фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли крупную сумму денег в иностранной и отечественной валюте, сорок девять банковских карточек и «черную» бухгалтерию, которая доказывает проведения незаконных сделок.