В Украине объявлено штормовое предупреждение - грозы и подъем воды в реках

В Украине объявлено штормовое предупреждение - грозы и подъем воды в рекахСегодня, 10:42
Погода в Украине сегодня, 21 июня 2019 года, местами ожидается дождливой, с градом и усилением ветра до 20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По прогнозу Укргидрометцентра, в течение суток 21 июня в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.
Кроме того, по данным синоптиков, в течение дня из-за дождей ожидается повышение уровня воды в реках Закарпатской области с возможным формированием значительного склонного и местного стока, в горах существует угроза образования локальных селевых потоков.
До 23 июня в реках Львовской и Ивано-Франковской областях вода может подняться на 0,5 - 1,5 м.