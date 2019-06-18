В Украине объявлено штормовое предупреждение - грозы и подъем воды в реках

Погода в Украине сегодня, 21 июня 2019 года, местами ожидается дождливой, с градом и усилением ветра до 20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозу Укргидрометцентра, в течение суток 21 июня в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

Кроме того, по данным синоптиков, в течение дня из-за дождей ожидается повышение уровня воды в реках Закарпатской области с возможным формированием значительного склонного и местного стока, в горах существует угроза образования локальных селевых потоков.

До 23 июня в реках Львовской и Ивано-Франковской областях вода может подняться на 0,5 - 1,5 м.