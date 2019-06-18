Луганская область перечислила в бюджет более 79 млн грн налога на прибыль

В течение января-мая 2019 года плательщики Луганской области направили в сводный бюджет Украины 79 млн 104 тыс. грн налога на прибыль. При этом государственный бюджет получил 67,6 млн грн, в местные бюджеты направлено 11,5 млн гривень.

Налог на прибыль предприятий и налог на доходы физических лиц относятся к общегосударственным налогам. Согласно Налогового кодекса Украины их базовая (основная) ставка составляет 18 процентов.