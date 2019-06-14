20 июня российские террористы 18 раз нарушили режим прекращения огня

20 июня вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Из них пять раз - с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Российские террористы открывали огонь по ВСУ из гранатометов различных систем, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области под обстрелами оказались Крымское и Новозвановка.

В Крымском противник обстреливал позиции украинских военных из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Новозвановки российские террористы применили запрещенные минскими соглашениями 120 мм минометы.

В Донецкой области террористы из 120 мм минометов обстреляли позиции ВСУ в районе Водяное и Новолуганское. также под обстрелами из стрелкового оружия и гранатометов различных систем оказались населенные пункты Павлополь, Марьинка, Новоселовка вторая, березовая, Пищевик.

В районе населенного пункта Чермалык боевики обстреляли украинских военных из зенитной установки и противотанкового гранатомета.

За минувшие сутки три украинских военнослужащих были ранены, один получил боевое травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.

По данным разведки 20 июня двое оккупантов были уничтожены и трое ранены.