В оккупированные районы Донбасса передали почти 180 тонн гуманитарной помощи

В оккупированные районы Донбасса передали почти 180 тонн гуманитарной помощиСегодня, 12:13
На временно оккупированную территорию на Донбассе последовало 9 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста.
Как сообщила пресс-служба ГПСУ, через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 9 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста.
Для жителей временно оккупированного Донбасса отправлены продуктовые наборы общей массой 179,98 тонны.