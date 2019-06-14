В оккупированные районы Донбасса передали почти 180 тонн гуманитарной помощи

На временно оккупированную территорию на Донбассе последовало 9 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста.

Как сообщила пресс-служба ГПСУ, через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 9 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста.

Для жителей временно оккупированного Донбасса отправлены продуктовые наборы общей массой 179,98 тонны.