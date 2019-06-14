В Луганской области шестеро бывших боевиков воспользовались программой СБУ «Тебя ждут дома»

Программа Службы безопасности Украины «Тебя ждут дома» продолжает возвращать бывших боевиков к мирной жизни.

Сотрудники СБУ установили, что осенью 2016 житель города Ровеньки Луганской области присоединился к незаконным вооруженным формированиям. После вступления в «4-ю отдельную мотострелковую бригаду 2-го армейского корпуса» оккупационных войск человек был назначен водителем грузового автомобиля. Вскоре, разочаровавшись в идеях «русского мира» и видя бардак и произвол, царящий в среде пророссийских террористов, он покинул «службу» и трудоустроился на одном из местных промышленных предприятий. Однако, из-за материальных трудностей и бесперспективности будущего в квазиреспублике, бывший боевик решил выехать на подконтрольную украинской власти территорию и воспользовался Программой СБУ «Тебя ждут дома».

После проверки правоохранители установили, что мужчина не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений. В июне этого года решением суда бывшего участника НЗФ освободили от уголовной ответственности.

В течение двух последних месяцев, благодаря Программе Службы безопасности, покинули ряды так называемой «народной милиции ЛНР» и начали новую жизнь уже шесть бывших участников незаконных пророссийских формирований.

Служба безопасности Украины напоминает, что в соответствии с ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины от уголовной ответственности освобождаются лица (кроме руководителей и организаторов), которые добровольно сообщили в правоохранительные органы о террористической деятельности, способствовали ее прекращению или раскрытию преступлений, совершенных в связи с созданием или деятельностью такой группы или организации, и если в их действиях нет состава другого преступления.