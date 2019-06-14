Штаб Зеленского в Рубежном возглавил попавшийся на взятке экс-чиновник?

В Рубежном Луганской области активу Зе! Команды был представлен новый начальник штаба по округу №112. Стал им исполняющий обязанности директора Рубежанского рынка Геннадий Головненко. Об этом пишет портал Рубежное.com

Данное назначение вызвало бурю негативных эмоций у партийного актива. Особенно возмущались те, кто верил в изменения и новые лица в политике, о которых в ходе своей кампании постоянно говорил Владимир Зеленский.

Головненко — бывший председатель Антрацитовской райгосадминистрации. В 2013 году был уволен Януковичем после того, как попался на взятке.

Тогда, чиновник вымогал и получил 20 тысяч гривен от директора предприятия за предоставление согласования о выделении земельного участка площадью 1 га для получения предприятием специального разрешения на пользование недрами.

Также, по данным сайта Миротворец Геннадий Головненко принимал участие в совещаниях террористов во время оккупации Рубежного.