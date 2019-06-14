Итог очередной встречи в Минске - ноль прогресса и общие декларации

Выполнение безопасности блока вопросов является точкой отсчета для имплементации Минских соглашений. Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам очередного заседания контактной группы в Минске по переговорам с РФ и террористами.

Введение режима тишины могло бы изменить к лучшему ситуацию с безопасностью в Донбассе, прежде всего, для мирных жителей, которые живут по обе стороны линии соприкосновения. Однако обострение, которое наблюдалось в течение последних дней, мешает этой мирной инициативе. В сфере безопасности подгруппе поручено проработать подготовку к так называемому "Хлебному перемирию". В этих условиях СММ ОБСЕ должна получить надежный и безопасный доступ по всей территории Украины согласно ее мандата.

В рамках заседания ТКГ украинская сторона проинформировала участников встречи о своих дальнейших шагах по противоминной деятельности. Так, на прошлой неделе в Мариуполе был открыт Центр разминирования ДСНС Украины. В условиях, когда только на подкронтрольний Украине территории Донбасса заминировано 7 тыс. кв. км., работа такого центра является сверхважной.

Гуманитарная подгруппа сосредоточена на освобождении удерживаемых лиц, эта работа продолжается. Стороны обсудили участие Международного Комитета Красного Креста в поиске пропавших без вести.

Социально-экономическая подгруппа обсудила инфраструктурные вопросы, в частности, обеспечение стабильного водоснабжения мирных жителей Донбасса.

Отдельно украинская сторона подчеркнула недопустимость выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО. Такие действия блокируют Минский процесс и ставят под угрозу дальнейший процесс мирного урегулирования.

- Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности. Только после возвращения украинских активов в украинском правовом поле может идти о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО, - отметил Леонид Кучма.

Для существенного прогресса в работе ТКГ нужна политическая воля лидеров стран Нормандской четверки. Такая встреча могла бы дать сущностный импульс для прогресса по всем направлениям реализации Минских соглашений.