19 июня российские террористы 24 раза нарушили режим прекращения огня

19 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

В Луганской области под обстрелами оказались позиции ВСУ в районе Крымского и Попасной, где российские боевики применяли гранатометы, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы. Также из крупнокалиберного пулемета были обстреляны позиции ВСУ в районе Новозвановки.

В Донецкой области террористы 14 раз открывали огонь из стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

За минувшие сутки один украинский военный погиб, один получил ранения и еще один - боевую травму. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.

По данным разведки 19 июня один боевик уничтожен и один ранен.