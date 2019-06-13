ОБСЕ зафиксировала разгрузку российского оружия в Суходольске

СММ ОБСЕ зафиксировала с использованием БПЛА дальнего радиуса действия военные грузовики, которые передвигались между железнодорожной станцией и складским помещением вблизи оккупированного Россией н.п. Суходольск в 10 км от неконтролируемой правительством Украины участка границы.

По информации сообщества ИнформНапалм, в Суходольске находится перевалочный железножорожный пункт поставки вооружений из РФ сепаратистам и военным на оккупированной территории Луганской области.