В Луганской области взорвали инкасаторов Приватбанка

Инкассаторский автомобиль "ПриватБанка" был взорван неизвестными в прифронтовой зоне в Луганской области утром в среду.

По информации службы безопасности "ПриватБанка", подрыв автомобиля был осуществлен самодельным взрывным устройством. Благодаря профессиональным действиям сотрудников инкассации, сотрудники банка и денежные средства были своевременно заблокированы в безопасном бронированном отсеке авто. На место происшествия был направлен резервный инкассаторский автомобиль. Осколками от взрыва повреждена часть инкассаторского автомобиля. Сотрудники банка не пострадали.

Банк пообещал выплатить 50 000 грн за любую информацию о подрывниках.