В Киеве застрелился народный депутат Дмитрий Тымчук

В Киеве застрелился народный депутат Дмитрий ТымчукСегодня, 13:33
Народный депутат Украины и эксперт Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук застрелился у себя дома из наградного пистолета.
Эту информацию подтвердил народный депутат Антон Геращенко:
Час назад, у себя дома, во время чистки наградного пистолета нанёс себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук.
На месте трагедии работает следственно оперативная группа полиции.
Вечная память искреннему и светлому человеку. Настоящему народному депутату Украины.