В Киеве застрелился народный депутат Дмитрий Тымчук

Народный депутат Украины и эксперт Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук застрелился у себя дома из наградного пистолета.

Эту информацию подтвердил народный депутат Антон Геращенко:

Час назад, у себя дома, во время чистки наградного пистолета нанёс себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук.

На месте трагедии работает следственно оперативная группа полиции.

Вечная память искреннему и светлому человеку. Настоящему народному депутату Украины.