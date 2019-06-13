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В Киеве застрелился народный депутат Дмитрий Тымчук

Сегодня, 13:33 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве застрелился народный депутат Дмитрий ТымчукНародный депутат Украины и эксперт Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук застрелился у себя дома из наградного пистолета.

Эту информацию подтвердил народный депутат Антон Геращенко:

Час назад, у себя дома, во время чистки наградного пистолета нанёс себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук.

На месте трагедии работает следственно оперативная группа полиции.

Вечная память искреннему и светлому человеку. Настоящему народному депутату Украины.


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