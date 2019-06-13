Bellingcat опубликовали доклад с именами вероятных причастных к атаке пассажирского рейса МН17

Инициативная группа расследователей Bellingcat опубликовала доклад, в котором привела имена тех, кто может быть прямо или косвенно причастен к сбивания самолета рейса МН17 над Донбассом 17 июля 2014. Об єтом пишет Громадське.

По данным Bellingcat причастными могут быть ключевые лица, которые сыграли роль в организации или обеспечении транспортировки установки «Бук», из которой сбили MH17. В то же время расследователи не указывают, кто именно отдал приказ выпустить ракету или нажать кнопку спусковой установки «Бука».

С полной версией доклада можно ознакомиться по ссылке .

Валерий Стельмах - до пуска ракеты системы «Бук» информировал свое командование по телефону о том, что самолет приближается;

генерал-майор Сергей Дубинский и его заместитель Олег Пулатов - играли важную роль в транспортировке установки в Украину и обратно;

Леонид Харченко - также причастен к транспортировке «Бука»;

Игорь Гиркин / Стрелков (позывной Стрелок) - летом 2014-го был «министром обороны ДНР». Расследователи установили, что бывший полковник ФСБ утром 18 июля (2014) участвовал в одном из перехваченніх разговоров с Сергеем Дубинским, который был связан с эвакуацией установки «Бук» с подконтрольной сепаратистам территории Украины обратно в Россию;

«Поскольку большинство сепаратистов, имеющих отношение к уничтожению MH17, были его подчиненными, вероятно, он также был полностью осведомлен о поставках «Бука» из России. В полной версии доклада описано его тесное сотрудничество в середине июля 2014 с Пулатовум и Харченко, которіе предположительно обеспечивали охрану «Бука» у места пуска», - пишут расследователи;

Эдуард Гилазов (позывной «Рязань») - Командир 1-й разведывательной роты «разведывательного батальона Крота», подчиненный Харченко. Гилазов был идентифицирован как командир боевиков, который после уничтожения привез члена экипажа «Бука» к своему командиру Леонида Харченко в Снежное. Возможно, он также принимал участие в охране «Бука» рядом с местом пуска южнее Снежного;

Олег Шарпов (позывной «Змей»);

Игорь Безлер (позывной «Бес»);

Сергей Поваляев (позывной «Боцман»);

Игорь Украинец (позывной «Минер»);

Александр Ходаковский (позывной «Скиф»);

Александр Семенов (позывной «Сан-Саныч»);

Напомним, Boeing 777, совершавший рейс MH17 (Амстердам - ​​Куала-Лумпур), потерпел крушение 17 июля 2014 вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. 193 из них были гражданами Нидерландов.

На борту также были граждане Австралии, Бельгии, Канады, Германии, Индонезии, Ирландии, Израиля, Италии, Малайзии, Новой Зеландии, Филиппин, Румынии, Южной Африки, Вьетнама, Великобритании и Соединенных Штатов. Комиссия, которая расследует катастрофу, заявила, что рейс MH17 был сбит с комплекса «Бук», привезенного из России. По данным Bellingcat и СБУ, доставку комплекс «Бук» на Донбасс организовал офицер российской армии Сергей Дубинский (Хмурый).