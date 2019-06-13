В Луганской области объявили 5 класс пожарной опасности

С 19 по 23 июня в Луганской области будет преобладать чрезвычайный (5 класс) уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Согласно прогнозам синоптиков, ближайшая неделя в Луганской области будет сухой и жаркой. Температура воздуха составит 30-33 градуса тепла днем и 18-22 ночью.

Служба спасения призывает всех строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах. Прежде всего, не следует разводить открытый огонь в лесной зоне, а также оставлять окурки и спички в сухой траве. Также категорически запрещено сжигать мусор и растительные остатки.