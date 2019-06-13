Более 80% респондентов отмечают, что после обустройства на КПВВ ситуация изменилась к лучшему – опрос

Более 80% людей, которые регулярно пересекают линию столкновения в Марьинке и Станице Луганской, отмечают, что после обустройства на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в 2018 году условия на них улучшились. Об этом свидетельствует опрос, проведенный благотворительным фондом «Право на защиту» среди 126 респондентов, рассказала Дарья Дмитренко, правовой аналитик благотворительного фонда «Право на защиту», на пресс-брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

Изменения на КПВВ в Станице Луганской 16% оценивают как положительные, 73% – как «скорее положительные» (вместе – 89%); в Марьинке – 29% как положительные, 55% – «скорее положительные» (вместе – 84%). Более 60% опрошенных утверждают, что после обустройства прохождение КПВВ занимает меньше времени. Абсолютное большинство респондентов ответили, что чувствуют себя безопаснее во время пересечения КПВВ: в Станице Луганской – 78%, в Марьинке – 68%.

Оцінка умов перетину лінії зіткнення через контрольні пункти в’їзду-виїзду from UkraineCrisisMediaCenter

Обустройство всех КПВВ происходило по одинаковой схеме (кроме Станицы Луганской), за средства бюджета Донецкой и Луганской областей. Работы в Марьинке и Станице Луганской завершили в 2018 году. По состоянию на апрель 2019 года, работы на КПВВ в Майорском, Гнутово и Новотроицком еще продолжались.

Опрос является частью масштабного исследования, которое охватывало текущую ситуацию с правовым регулированием работы КПВВ, обустройством КПВВ и доступом к базовым услугам. По его итогам правозащитники подготовили список рекомендаций для государства.

Первая рекомендация – определить в законодательстве правовой статус КПВВ, источники финансирования и единственный государственный орган, ответственных за их содержание. Хотя контрольные пункты въезда-выезда существуют с 2015 года, до сих пор ни один законодательный акт не содержит даже определения «КПВВ». Де-факто содержанием КПВВ занимаются военно-гражданские администрации Донецкой и Луганской областей, но законодательно за ними не закреплены полномочия, которые бы позволили осуществлять какие-то работы по обустройству КПВВ, говорит Дарья Дмитренко.

«Наш вывод – за КПВВ должна соответствовать какая-то одна структура. Потому что сейчас это многие органы, каждый из которых отвечает за свое направление. Если будет отвечать одна структура и будут созданы законодательные рамки для функционирования КПВВ – будет легче организовать и усовершенствовать их работу», – говорит Мария Алексеенко, руководитель проекта «Адвокация и правовая помощь ВПО» благотворительного фонда «Право на защиту».

Во-вторых, нужно решить вопрос с транспортом – обустроить автобусные остановки, обеспечить условия для честной конкуренции лицензированных перевозчиков и прозрачную тарификацию услуг.

Третья рекомендация – основательно исследовать, какие проблемы остаются после обустройства и как сделать КПВВ болем удобными и безопасными для людей. В частности, ни на одном КПВВ нет государственных медпунктов, первую помощь могут оказать только гуманитарные организации. Ни один КПВВ, кроме «Станицы Луганской», не оборудован системами звукового оповещения об опасности. В укрытиях недостаточно места для большого количества людей и нет информации, как их найти.

«Ежемесячно на этих контрольных пунктах осуществляется миллион пересечений. Ситуация на КПВВ затрагивает не только право на свободу передвижения, но и другие права человека: люди пересекают линию, чтобы зарегистрировать новорожденных детей, получить паспорт, попасть в банк, получить пенсии. Чтобы защитить права человека и уважать межличностные связи граждан, важно, чтобы КПВВ были безопасными и имели достойные условия», – отметила Ноэль Калхун, заместитель главы Представительства Управления комиссара ООН по делам беженцев.