В Украине хотят сократить штат и полномочия областных и районных администраций

Темой ближайшего заседания Кабинета министров Украины станет инициатива сокращения на 50% районных и областных государственных администраций и возможность законодательного закрепления права людей избирать руководителей своих регионов. Об этом в эфире «Свободы слова» на ICTV сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Глава правительства сообщил, что посетил сегодня Всеукраинский муниципальный форум. И во время диалога с делегатами - городскими головами и председателями ОТГ - услышал беспокойство относительно угроз прекращения децентрализации и прямого противодействия райадминистраций объединению общин.

«Я завтра выношу на рассмотрение Правительства предложение проработать возможность сократить на 50% областные и районные администрации. А следующий Парламент заберет право у Президента и Правительства назначать руководителей и отдать это право людям, - сказал Владимир Гройсман. - Это новый подход управления и новые возможности самоуправления. Приоритет (избирать руководителей) должен быть в громадах - вам решать, кто ваши руководители».