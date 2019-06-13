Последствия обстрела российскими террористами жилых домов в Золотое-4

Мобильной группой украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон осуществлено фотофиксацию по факту обстрела населенного пункта Золотое-4 в Луганской области.

Очередной обстрел осуществлен 18 июня в 14:00.

Российско-оккупационные войска с направления Золотое-5 обстреляли населенный пункт Золотое-4, применив ПТРК. На месте обстрела, в тридцати метрах от жилого дома, образовалась большая воронка от разрыва противотанковой управляемой ракеты. К счастью обошлось без жертв.

Вооруженные формирования РФ сознательно пренебрегают минскими договоренностями, нарушают нормы гуманитарного права и режим прекращения огня. Их действия свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.