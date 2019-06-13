Луганська область може залишитися без українського радіо та телебачення

Як пов’язані неспроможність зібрати кворум на засіданнях Національної ради та мовлення російських радіостанцій на підконтрольні Уряду території в Донецькій і Луганській областях? Про це розповів член Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський .

ПЕРША ПРОБЛЕМА

Нещодавно декілька українських радіостанцій, через оптимізацію власних мереж та інші фактори, були вимушені вимкнути свої передавачі в Донецькій і Луганській областях:

Широкий Луганської області

Бахмутівка

Лисичанськ

Сватове

Старобільськ

Волноваха Донецької області

Костянтинівка

Вже зараз на частотах, які звільнилися, пробивається сигнал російських і проросійських радіостанцій, які мовлять із тимчасово окупованого Донецька і Луганська.

Національна рада оперативно відреагувала на цю ситуацію, провела перемовини з іншими мовниками і сформувала пакет українських радіостанцій, які прийдуть на ці частоти найближчим часом.

Так буває. В медіаіндустрії, як і в ЗСУ, також з об’єктивних причин відбуватися ротація.

13 червня члени Національної ради мали проголосувати за видачу цим радіостанціям дозволів на тимчасове мовлення за спрощеною процедурою, щоб дати їм можливість якнайшвидше почати мовити замість тих, хто припинив роботу. І, відповідно, перекрити сигнал з тимчасово окупованих територій власним сигналом.

На жаль, цього не сталося. Шостий тиждень поспіль ми не зібрали кворум.

Окремі члени Національної ради мали свої мотиви не прийти на засідання, та оголосити, що засідання не відбудеться.

Але факт залишається фактом – через їхню позицію Національна рада не привела на звільнені FM-частоти в Донецькій і Луганській областях нові українські радіостанції.

Тепер на цих частотах, на підконтрольних Уряду територіях українські громадяни, не знаю скільки тижнів і місяців, будуть слухати російську пропаганду.

ПРОБЛЕМА ДРУГА

Ми регулярно замовляємо і періодично отримуємо нові прораховані частоти для сходу і півдня – на межі з тимчасово окупованими територіями.

Одночасно ведемо перемовини з радіостанціями і, завдяки цьому, кількість мовників в Донецькій, Луганській і Херсонській областях поступово збільшується.

Так відбулось і цього разу. Національна рада отримала пакет заявок від нових радіостанцій на видачу дозвільних документів для мовлення на сході.

Апарат підготував проекти рішень, які мали бути проголосовані членами Національної ради 13 червня з тим, щоб в цих населених пунктах увімкнули свої передавачі нові українські мовники:

Бахмут Донецької області

Авдіївка

Гірник

Дружківка

Мар’їнка

Покровськ

Новотроїцьке

Бахмутівка Луганської області

Новотошківське

Станиця Луганська

Але… 13 червня цього не відбулося через відсутність кворуму Національної ради. Запуск нових радіостанцій, який неможливий без дозвільних документів, зривається на невідомий термін.

Тобто, подальша розбудова українського радіомовлення на сході зупинилася через те, що окремі члени Національної ради не вважають за можливе виконання своїх обов’язків із захисту українського інформаційного простору вздовж лінії фронту.

Нагадаю, на цих частотах часто також пробивається сигнал з Донецька і Луганська, і на них обов’язково мають мовити радіостанції, щоб обмежити розповсюдження російської пропаганди.

ПРОБЛЕМА ТРЕТЯ

Тимчасові дозволи видаються, відповідно до вимог закону, лише на рік. Кожного року телеканали і радіостанції мають їх продовжувати.

В червні-липні Національна рада повинна перевидати 40 таких дозволів, щоб українські телеканали і радіостанції не вимкнули свої передавачі в 20 містах та селищах Донецької, Луганської областей і Херсонської області – на межі з Кримом.

Мова йде про те, що через відсутність кворуму утворився штучний ризик того, що може припинитися мовлення 29 українських телеканалів і радіостанцій:

на 50 FM-частотах

на 20 аналогових каналах

на 9 цифрових каналах

Наприклад, Суспільне мовлення – яке має найбільшу мережу на сході і півдні країні – без дозволів на тимчасове мовлення просто не зможе провести тендери із закупівлі послуг операторів телекомунікацій і, очевидно, ще на рік підписати з ними відповідні договори.

Тобто, передавачі Суспільного в Донецькій, Луганській і Херсонській областях будуть вимкнені.

Що має відбутися, щоб вирішити всі ці три базові проблеми (насправді, їх трохи більше)?

Виконуючою обов’язки голови Національної ради має бути підписаний в екстреному режимі порядок денний і визначена дата чергового засідання регуляторного органу. І в цей день має бути зібраний кворум членів Національної ради.

Сподіваюся, що окремі колеги усвідомлюють всі ризики, на які, своєю бездіяльністю, вони наражають українську державу. Сподіваюсь, що після 6 тижнів блокування роботи Національної ради вони повернуться до виконання своїх обов’язків. Сподіваюся, що розум візьме верх над емоціями і спільними зусиллями ми продовжимо роботу з розбудови українського телерадіомовлення в Донецькій, Луганській і Херсонській областях – на межі з Кримом.

PS

До речі, позиція окремих колег настільки неконструктивна, що новина про брифінг чотирьох членів Національної ради – Уляни Фещук, Олександра Ільяшенка, Сергія Костинського і Максима Онопрієнка, на якій озвучувалися ці проблеми і озвучувалася вимога відновити роботу Національної ради, до сих пір не оприлюднена на сайті Національної ради.

Тобто, колега або колеги пішли на замовчення реальних проблем у сфері національної безпеки в інформаційній сфері, які спричинені їхньою позицією не брати участь в засідання Національної ради.

Повторюсь, маю надію, що розум, нарешті, візьме гору в цій ситуації.