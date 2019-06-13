18 июня российские террористы 11 раз нарушили режим прекращения огня

18 июня вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области под обстрелом из 82 мм и 120 мм минометов оказались позиции украинских военных в районе населенного пункта Троицкое. Также российские террористы применяли стрелковое оружие и гранатометы.

В Донецкой области противник 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи населенного пункта Пески - из миномета калибра 120 мм; в районе Авдеевки - из миномето калибром 82 мм. Также под обстрелом оказались позиции ВСУ в районе Верхнеторецкого, Водяного, Новолуганского и Луганского.

За минувшие сутки трое украинских защитников получили ранения, еще два человека - боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.

Потери противника уточняются.

С начала текущих суток, 19 июня, враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "ВОСТОК" враг совершил три обстрелы позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Новотроицкое - из гранатометов различных систем; в районе Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Марьинка - стрелковое оружие.

За текущие сутки один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.