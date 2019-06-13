В Луганской области 15 детей заразились неизвестной инфекцией после купания в озере

В Рубежном полиция выясняет обстоятельства и причины попадания в инфекционное отделение 18 человек. Об этом сообщает пресс-центр НПУ области.

18 июня, в 21.56 в дежурную часть Рубежанского отдела полиции из государственного учреждения Рубежанского межрайонной филиала «Луганский областной лабораторный центр министерства здравоохранения Украины» поступила информация о том, что в инфекционное отделение госпитализированы 18 граждан, из которых 15 детей. По предварительной информации все госпитализированные связывают заболевание с купанием в озере Песочное.

В настоящее время все больные находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает.