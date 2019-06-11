Лига: Запрет на железнодорожное сообщение с Донецкой и Луганской областями могут отменить

Стратегия Укрзалізниці до 2023 года учитывает возможность восстановления прекращенного в марте 2017 года ж/д сообщения с Донецкой и Луганской областями. Об этом говорится в стратегии УЗ, которая пока еще не опубликована, но есть в распоряжении LIGA.net.

Согласно документу, если запрет отменят, объем перевозки угля в Донецкий и Луганский регионы в 2021 году составит 40% (от показателей 2016 года), железной руды – 30%, черных металлов – 15%.

К 2030 году объемы перевозок увеличатся вдвое.

Стратегию акционерного общества Укрзалізниця Кабмин утвердил 12 июня.