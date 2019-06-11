» » ЦИК отказалась вносить Ефремова в избирательный список Оппоблока

ЦИК отказалась вносить Ефремова в избирательный список Оппоблока

Сегодня, 13:49 citynews.net.ua | Напечатать

ЦИК отказалась вносить Ефремова в избирательный список ОппоблокаЗакон "О выборах народных депутатов Украины" позволяет исключать, но не дает права включать других кандидатов на замену в избирательный список партии. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Евгений Радченко, комментируя журналистам заявление партии "Оппозиционный блок" о замене кандидата в списке партии на экс-нардепа Александра Ефремова, который третий год находится под арестом.

Таким образом, по словам Радченко, любые изменения в избирательном списке, принятые съездами этих партий после установленного срока, а именно 10 июня, невозможны и не соответствуют закону "О выборах народных депутатов Украины".

Напомним, в пятницу "Оппозиционный блок" заявил, что внесет Александра Ефремова в избирательный список партии.

"Исключительный порядок выдвижения народных депутатов Украины предусмотрен законом "О выборах народных депутатов Украины". Право выдвигать избирательный список в общенациональном избирательном округе реализуется партиями через их съезды. Выдвижение кандидатов в таком случае должно быть осуществлено до 10 июня включительно. Вместе с тем политические партии имеют право исключить кандидатов, внесенных в избирательный список, если такое решение примут на съезде", – сказал Радченко.

Таким образом, в случае нарушения политической партией норм закона в ЦИК могут возникнуть вопросы относительно регистрации избирательного списка.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:42

Лига: Запрет на железнодорожное сообщение с Донецкой и Луганской областями могут отменить

Сегодня, 13:49

ЦИК отказалась вносить Ефремова в избирательный список Оппоблока

Сегодня, 13:33

В Луганской области более 11 тысяч детей получили статус пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов

Сегодня, 12:08

В Меловом, Старобельске и Мостках пройдет кампания «Я – Громада!»

Сегодня, 07:59

17 июня российские террористы 34 раза нарушили режим прекращения огня

Сегодня, 07:29

Зеленский: Европа не сможет чувствовать себя в безопасности, пока Россия делает вид, что международного права просто не существует

Вчера, 07:40

16 июня российские террористы 30 раз нарушили режим прекращения огня

15-06-2019, 21:00

Сборная Украины по футболу U20 стала чемпионами мира

15-06-2019, 10:43

Ефремов получил место в первой десятке Оппоблока

15-06-2019, 10:41

Экс-руководитель Луганского погранотряда возглавил Государственную погранслужбу Украины

15-06-2019, 09:23

На шахте Донецкой области погиб горняк

15-06-2019, 09:06

14 июня российские террористы 24 раза нарушили режим прекращения огня

Новости Украины:

Сегодня, 12:53

В Одессе Кивалов заполнил избирательную комиссию своими людьми

Сегодня, 10:33

17 июня в Киеве 19 раз сообщали о минировании объектов

14-06-2019, 15:50

В Киеве второй температурный рекорд за неделю

14-06-2019, 15:08

Энита - ассортимент качественных напольных покрытий

14-06-2019, 13:21

В Бердичеве местный предприниматель поджег себя в сессионном зале городского совета

14-06-2019, 12:31

В Мелитополе полицейские обворовывали предприятия во время обысков

13-06-2019, 18:30

В Киеве концентрация вредных веществ в воздухе превысила норму в 5-6 раз

13-06-2019, 16:20

В Сумах юноша покончил жизнь самоубийством из-за провала на ЗНО

13-06-2019, 15:47

В Запорожье выбросили труп похищенного мужчины на глазах у полиции

13-06-2019, 11:27

Где в Одессе можно безопасно купаться в море

12-06-2019, 07:35

В Симферополе российские чиновники кормят детей просроченной едой

11-06-2019, 16:16

Зеленский уволил 15 глав облгосадминистраций и назначил временных

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930



^Наверх

 