В Луганской области более 11 тысяч детей получили статус пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов

В Луганской области более 11 тысяч детей получили статус пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтовСегодня, 13:33
На 31 мая 2019 в службу по делам детей Луганской области обратились за получением статуса пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов 16414 детей, из них получили 11496. Об этом рассказала начальник Службы по делам детей облгосадминистрации Раиса Родина
Наиболее предоставлен статус в Попаснянском районе (2219 детей) и в Северодонецке (2012 детей).
Кроме этого службами по делам детей проводятся консультации по разъяснению этого вопроса.
Согласно пункту 3 Порядка право на получение статуса имеет ребенок, в результате военных действий и вооруженных конфликтов:
1) получил ранения, контузии, увечья;
2) потерпела физического, сексуального, психологического насилия;
3) была похищена или незаконно вывезена за пределы Украины;
4) привлекалась к участию в действиях военизированных или вооруженных формирований;
5) незаконно содержалась, в том числе в плену.
Следует отметить, что до начала боевых действий на Луганщине проживало более 334 415 тыс. Детей. Из них более 4650 детей-сирот и лишенных родительской опеки.
В 2014 году из учреждений, расположенных в районе проведения АТО, были эвакуированы 852 ребенка.
По итогам рассмотрения вопроса заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Клименко поручил принять меры по выявлению семей, детям которых можно установить статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов. И провести с центрами социальных служб для семьи, детей и молодежи оценку потребностей таких семей.