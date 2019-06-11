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17 июня российские террористы 34 раза нарушили режим прекращения огня

Сегодня, 07:59 citynews.net.ua | Напечатать

17 июня вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня. Из них девять раз - с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области под обстрелом оказались позиции ВСУ в районе Крымского Попасной, Золотое-4 и Новотошковское.

По окраинам Крымского и Попасной российские террористы вели огонь из минометов калибра 82 мм. Также из минометов этого калибра были обстреляны украинские военные в районе Новоалександровки.

Позиции ВСУ в районе Новотошковского были обстреляны из стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

Из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 мм были обстреляны позиции ВСУ в районе Золотое-4.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (Донецкая область) противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

По данным пресс-центра ООС, за минувшие сутки один украинский военный получил боевую травму.


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