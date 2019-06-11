16 июня российские террористы 30 раз нарушили режим прекращения огня

16 июня вооруженные формирования Российской Федерации 30 раз нарушили режим прекращения огня. Из них два раза - с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области под обстрелами оказались позиции ВСУ в районе Новотошковского, Крымского и Станицы Луганской.

Боевики два раза обстреляли крымское из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Дважды Новотошковское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции ВСУ на окраине Станице Луганской были обстреляны из стрелкового оружия.

В Донецокй области боевики 23 раза открывали огонь из различных видов оружия. В том числе из запрещенного минскими соглашениями - в районе Опытного из 120 мм минометов и в районе Широкино - из 82 мм минометов.

За минувшие сутки два украинских защитника получили ранения.