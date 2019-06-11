Сегодня, 15 июня сборная Украины по футболу U20 стала Чемпионами мира обыграв Южную Корею в финальном матче.

В матче, прошедшем в Лодзи (Польша) украинская сборная победила команду из Южной Кореи со счетом 3:1 и впервые в истории завоевала титул Чемпионов мира.

В воскресенье, 16 июня в Доме футбола состоится торжественная встреча национальной юношеской сборной Украины U-20, которая будет возвращаться из Польши после финального матча Чемпионата мира-2019.