Экс-руководитель Луганского погранотряда возглавил Государственную погранслужбу Украины

14 июня 2019, в Администрации Госпогранслужбы министр внутренних дел Украины Арсений Аваков представил коллективу пограничного ведомства нового руководителя. Об этом сообщает пресс-служба ДПСУ .

В соответствии с Указом Президента Украины от 13 июня 2019 403/2019, Председателем Государственной пограничной службы Украины назначен полковник Дейнеко Сергей Васильевич.

Сергей Дейнеко является профессиональным пограничником, имеет управленческий опыт и волевой характер, участвовал в войне с РФ, где получил боевое ранение.

В 2014 году полковник Сергей Дейнеко возглавлял Луганский пограничный отряд, где состоялась героическая оборона подразделения от нападения пророссийских боевиков. Тогда в Луганске все учреждения правоохранительных органов были сданы врагу и только пограничники под руководством Сергея Дейнеко оказали вооруженное сопротивление.