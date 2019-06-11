» » Экс-руководитель Луганского погранотряда возглавил Государственную погранслужбу Украины

Экс-руководитель Луганского погранотряда возглавил Государственную погранслужбу Украины

Сегодня, 10:41 citynews.net.ua | Напечатать

14 июня 2019, в Администрации Госпогранслужбы министр внутренних дел Украины Арсений Аваков представил коллективу пограничного ведомства нового руководителя. Об этом сообщает пресс-служба ДПСУ.

В соответствии с Указом Президента Украины от 13 июня 2019 403/2019, Председателем Государственной пограничной службы Украины назначен полковник Дейнеко Сергей Васильевич.

Сергей Дейнеко является профессиональным пограничником, имеет управленческий опыт и волевой характер, участвовал в войне с РФ, где получил боевое ранение.

В 2014 году полковник Сергей Дейнеко возглавлял Луганский пограничный отряд, где состоялась героическая оборона подразделения от нападения пророссийских боевиков. Тогда в Луганске все учреждения правоохранительных органов были сданы врагу и только пограничники под руководством Сергея Дейнеко оказали вооруженное сопротивление.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:43

Ефремов получил место в первой десятке Оппоблока

Сегодня, 10:41

Экс-руководитель Луганского погранотряда возглавил Государственную погранслужбу Украины

Сегодня, 09:23

На шахте Донецкой области погиб горняк

Сегодня, 09:06

14 июня российские террористы 24 раза нарушили режим прекращения огня

Вчера, 16:32

14 июня 2014 года батальон Айдар освободил город Счастье от террористов

Вчера, 16:26

Зеленский собрался в Мариуполь

Вчера, 15:05

В Луганской области Бойко ведет на выборы брата Медведчука, сепаратиста и обвиняемого в убийстве

Вчера, 14:19

Стала известна новая цена газа для жителей Украины

Вчера, 13:31

Луценко сообщил о задержании референдума в Донецке Романа Лягина

Вчера, 13:04

В Луганске гроза затопила улицы и ломала деревья - фото

Вчера, 11:24

Сепаратист безнаказанно подкупает избирателей на украинской территории Луганской области

Вчера, 11:08

В СБУ заявили о выявлении участников сети агитаторов-провокаторов в Луганской области

Новости Украины:

Вчера, 15:50

В Киеве второй температурный рекорд за неделю

Вчера, 15:08

Энита - ассортимент качественных напольных покрытий

Вчера, 13:21

В Бердичеве местный предприниматель поджег себя в сессионном зале городского совета

Вчера, 12:31

В Мелитополе полицейские обворовывали предприятия во время обысков

13-06-2019, 18:30

В Киеве концентрация вредных веществ в воздухе превысила норму в 5-6 раз

13-06-2019, 16:20

В Сумах юноша покончил жизнь самоубийством из-за провала на ЗНО

13-06-2019, 15:47

В Запорожье выбросили труп похищенного мужчины на глазах у полиции

13-06-2019, 11:27

Где в Одессе можно безопасно купаться в море

12-06-2019, 07:35

В Симферополе российские чиновники кормят детей просроченной едой

11-06-2019, 16:16

Зеленский уволил 15 глав облгосадминистраций и назначил временных

11-06-2019, 14:56

В Одессе запретили купаться в море

11-06-2019, 11:10

Северодончане будут больше платить «Таун сервису» за воду и водоотведение

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930



^Наверх

 