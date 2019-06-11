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14 июня российские террористы 24 раза нарушили режим прекращения огня

Сегодня, 09:06 citynews.net.ua | Напечатать

14 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них шесть раз - с применением запрещенных минского соглашениями 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области под обстрелом оказались позиции ВСУ в районе Попасной и Золотое-4, где боевики применяли 82 мм минометы, стрелковое оружие и АГС-17. В Районе Станицы Луганской боевики обстреляли позиции украинских военных из стрелкового оружия.

В Донецкой области боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ. В районе Марьинки российские террористы применили запрещенную минскими соглашениями 122 мм артиллерию из минометов калибром 82 мм обстреляли Красногоровку.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. По данным разведки 14 июня один оккупант был уничтожен.

С начала текущих суток, 15 июня, враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил два обстрелы позиций украинских защитников:

вблизи населенного пункта Лебединское - гранатомет и стрелковое оружие;

Авдеевка - миномет калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил в Станице Луганской - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.


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