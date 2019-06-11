14 июня батальон Айдар освободил город Счастье от террористов

13 июня 2014 года БТрО Айдар (количеством около 60 бойцов) начал операцию по освобождению города Счастье в Луганской области от оккупантов и коллаборационистов. Бой продолжался всю ночь. Утром, 14 июня город Счастье был освобожден.

Батальон не понес никаких потерь, не пострадал ни один мирный житель, не было разрушено ни одного здания или сооружения, сохранены все коммуникации в том числе и мост через реку Северский Донец (и ни один из бойцов не был награжден за столь удачную операцию).

В Батальоне Айдар считают освобождение Счастья эталонной операцией - ни один населенный пункт во время российско-украинской войны так не освобождался, ни до этого ни после.

Как пишут бойцы Айдара, обычно было два сценария освобождения населенных пунктов: 1 - когда враг сам оставлял, а ВСУ занимали ни кем не занятый пункт; 2 - это когда враг оставлял населенный пункт после массированной арт подготовки, что сопровождалось разрушением домов и коммуникаций.

Также во время освобождения силами батальона были спасены от подрыва и разминированы два моста через реку Северский Донец