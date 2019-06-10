В Луганской области Бойко ведет на выборы брата Медведчука, сепаратиста и обвиняемого в убийстве

На днях в Рубежном партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" представила список своих кандидатов по мажоритарным округам в Луганской области.

Как пишет глава ГО "Права Справа" Дмитро Снегирев, кандидатов от своей политсилы представил сопредседатель партии Юрий Бойко. Списки стоят того чтобы более внимательно проанализировать предложенные кандидатуры и понять общие тенденции не только в отдельной партии, но и в украинской политике вообще.

Кандидатом по 105 мажоритарному округу идет Сергей Медведчук, президент ООО "Керамбуд". С 1998 по 2006 годы он депутат Львовского областного совета. Примечательно, что Сергей Медведчук - младший брат Виктора Медведчука - главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Кандидатом по 113 округу стал Владимир Струк. Струк позиционирует себя, как юрист и председатель наблюдательного совета ООО "ПИНТА Кормянский пивоваренный завод".

С 2006 года Струк - глава поселка Юбилейный в Луганске. С ноября 2012 года - народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва, избранный по 104 избирательному округу.

Кстати, во время предвыборных парламентских выборов в 2012 году Струк пригласил в Луганск российскую группу "Бутырка". Во время концерта солист группы Владимир Ждамиров был поражен гостеприимством Струка и опьянев от дыхания весны заявил, что в случае избрания "Струк и его пацаны порешают все вопросы".

В бурном 2014 году Струк и его "пацаны" подтвердили свое реноме и наглядно продемонстрировали свои организационные способности, фактически возглавив пророссийские выступления в Луганске. В 2014 году Струк был одним из тех, кто создал так называемый "отряд самообороны". Костяк незаконного вооруженного формирования составили бывшие воины-афганцы.

9 мая 2014 Струк приглашает бойцов "отряда самообороны" для обеспечения общественной охраны во время праздничных мероприятий ко Дню Победы. "Благодаря народному депутату создан отряд Самообороны. Все у нас хорошо. Не надо нас пугать. Это наша Родина и мы будем ее защищать", рассказывает главарь "отряда самообороны".

На груди "защитника" красноречиво развевается колорадская стричка. Поэтому вопрос от кого будет защищать моих земляков этот персонаж выглядит довольно риторически.

Не риторическими выглядят на видео объятия Народного, на тот момент, депутата Украины Струка с главарем "отряда самообороны".

Впрочем, Струк решил, что одних дружеских объятий мало. Пацаны могут не понять, поэтому решил дополнить картину яркой речью.

"Если это будет необходимо, мы защитим свой город, свою Луганщину. Не дай Господь только нога ступит на землю нашего Донбасса, они немедленно будут уничтожены", - сказал он.

Немедленно уничтожены, только нога ступит на землю Луганщины ...

Достаточно красноречиво. Жаль, что специальные службы Украины так и не смогли дать оценку заявлениям и, главное, действиям Стука по созданию не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

Оказывается, что дело расследуется с 2014 года, но подозрение Струку за это время так и не вручили.

Есть этом деле один интересный момент. Даже не момент. Персонаж. Этот интересный персонаж - Козловский Олег Анатольевич. С марта 2015 по апрель 2018 Козловский - начальник Управления СБУ в Луганской области. С сентября 2018 возглавляет Департамент оперативной поддержки Национальной полиции при Министерстве внутренних дел Украины.

Три года пребывания в должности начальника Управления не хватило п. Козловскому чтобы оперативно поддержать и вручить подозрение Струку по факту создания не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

"Правое Дело" исправит эту досадную ошибку сотрудников специальных служб и доведет дело до логического, законного, уголовного наказания человеку, под пение "Бутырки" привела на мою землю вооруженных последователей "русского мира".