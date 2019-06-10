Стала известна новая цена газа для жителей Украины

НАК «Нафтогаз Украины» рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей, которая будет действовать в июне - в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №485 от 5 июня 2019 она составит 5553,89 грн за 1 тыс. куб.м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Таким образом, в июне цена газа, по которой Нафтогаз продает его газсбытам и поставляет потребителям , уменьшится на 7,3%, или на 436,11 грн, по сравнению с маем.

Конечная цена газа для потребителей в Кировоградской области с учетом НДС, стоимости доставки и наценки поставщика в июне составит 7755,87 грн. Конечная цена в других регионах зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЕКП для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.

«Весной этого года аналитическая служба Нафтогаза предоставила выводы, что ожидается снижение цены газа на европейском рынке - откуда мы импортируем газ и где работаем с крупнейшими партнерами. Тогда мы предложили правительству изменить подход к формированию цен на газ в Украине, перейти на рыночное ценообразование. Было бы просто несправедливо оставлять регулируемую цену на том же уровне, когда рыночная цена падает. Поэтому мы предложили несколько вариантов как это можно сделать корректно - один из вариантов, принятых правительством, начнет действовать в июне», - отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.