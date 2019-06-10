В СБУ заявили о выявлении участников сети агитаторов-провокаторов в Луганской области

Оперативники СБУ задокументировали деятельность информационного подразделения, сформированного Главным управлением Генштаба Вооруженных сил РФ при так называемом «2 АК» российских оккупационных войск в Луганске.

Внештатное подразделение, численностью около двух десятков агитаторов, отвечает за проведение антиукраинских информационно-пропагандистских акций и сбор военной и социально-политической информации.

Группа непосредственно подчинялась Главному управлению ГШ ВС РФ, получала от него задание, так называемые «темники» для подготовки и распространения фейковых материалов в СМИ и социальных сетях, регулярно отчитывалась перед российскими кураторами о проделанной работе. Подразделение также осуществляет сбор и анализ информации по руководству нашего государства и Вооруженных Сил Украины, военных подразделений, участвующих в операции Объединенных сил, украинских патриотов, их семей, экономической и политической ситуации на Луганщине.

Сотрудники СБ Украины установили, что за каждым районом и населенным пунктом Луганской области был закреплен представителя информационного подразделения, составлял так называемый «паспорт региона». Он должен отслеживать изменения обстановки на этой территории, чтобы с применением информационных технологий осуществлять меры по дестабилизации ситуации, дискредитации власти и провоцирования социального недовольства.

Оперативники Службы задокументировали попытки враждебного подразделения через инспирации протестных акций дестабилизировать ситуацию в Северодонецке в конце прошлого года.

Также сотрудники СБУ обнаружили более пятидесяти фейковых аккаунтов якобы проукраинской, пророссийской и нейтральной направленности, которые использовались участниками группы для навязывания пользователям соцсетей прокремлевской точки зрения на события в Украине, фабрикации фейковых информаций в пользу страны-агрессора.

По материалам СБУ один из информаторов осужден по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и приговорен к четырем годам лишения свободы. Обвинительные материалы в отношении других участников агентурной сети находятся на рассмотрении в судебных органах.

В СБУ заявляют что установили личности всех входивших в состав информационного подразделения. В рамках уголовного производства заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины жительнице Луганска, которая возглавляла группу.