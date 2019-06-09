В СБУ заявили о предотвращении теракта в Харькове - готовился взрыв емкости с хлором

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила диверсию на объекте критической инфраструктуры в Харьковской области.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы совместно с бойцами спецподразделения СБУ «А» задержали жителя Харьковской области после закладки и попытки приведения в действие взрывного устройства на территории комплекса водоподготовки «Днепр» КП «Харьковводоканал» в поселке Краснопавловка.

По словам задержанного, в феврале 2019 он был завербован сотрудниками ФСБ РФ в г.Белгород (Россия) и совершил это преступление по их заданию.

Диверсант заложил взрывчатку в непосредственной близости от емкости с хлором, которая технологически задействована в системе очистки воды и, в случае повреждения, восстановлению не подлежит.

По предварительным данным, мощность взрывчатки эквивалентна двум килограммам тротила. Взрыв мог привести к дестабилизации социально-экономической обстановки в регионе из-за прекращения водоснабжения в городах Харьков и Лозовая.