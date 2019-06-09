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ЕС готовит новые санкции против РФ за выдачу паспортов в Донецке и Луганске

Сегодня, 11:24 citynews.net.ua | Напечатать

ЕС готовит новые санкции против РФ за выдачу паспортов в Донецке и ЛуганскеЕвропейский союз рассматривает возможность подвергнуть новым санкциям Россию из-за непрекращающегося вмешательства Кремля в ситуацию на востоке Украины. Об этом сообщило в среду агентство dpa со ссылкой на имеющийся в его распоряжении проект итогового заявления участников очередного саммита ЕС в Брюсселе.

Одной из штрафных мер в тексте документа указано "непризнание нелегально выданных российских паспортов" жителям так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Изданный в апреле соответствующий указ президента РФ Владимира Путина "противоречит духу и целям минских договоренностей" 2015 года об урегулировании конфликта на востоке Украины.

Ближайший саммит ЕС состоится 20-21 июня в Брюсселе. Ожидается, что на заседании будет согласована стратегическая повестка дня Евросоюза на период с 2019 по 2024 годы и решен вопрос об очередном продлении санкций против РФ, срок которых истекает 31 июля 2019 года.


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