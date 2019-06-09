В Станице Луганской хотят изменить правила пересечения КПВВ для торговли с оккупированными территориями

Председатель Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин в очередной раз обратился к руководителям подразделений, обеспечивающих работу КПВВ Станица Луганская, к руководству облгосадминистрации и в Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, чтобы обратить внимание на проблемы жителей Станично-Луганского района, которые собственноручно выращивают овощи и плодово-ягодную продукцию на собственных приусадебных участках и с большими препятствиями, или вовсе не могут перемещать свою продукцию через КПВВ для торговли с оккупированным Луганском.

В ответ на обращение, в райгосадминистрацию поступило письмо от Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, в котором сообщается, что с изменениями законодательства с момента появления приказа №39, главным исполнителем задач в зоне ООС сейчас Министерство обороны Украины, а МТОТ только одним из соисполнителей.

Поэтому, МТОТ предложило Минобороны вместо перечня товаров, разрешенных для перемещения через линию разграничения, что действует сейчас, предусмотреть установление перечня товаров, запрещенных к перемещению. Такой перечень будет более исчерпывающим, не потребует частого внесения изменений и корректировки и облегчит процесс пересечения линии разграничения.

Сейчас станичане ждут решения Минобороны и надеются на принятия взвешенного решения, которое будет способствовать уменьшению социальной напряженности в Станично-Луганском районе.